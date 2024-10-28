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  • فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 3200 فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 3200 فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 3200
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    السلسلة PureProtect 3200 فلتر HEPA NanoProtect

    FY3200/30

    فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 3200

    فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات.

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    السلسلة PureProtect 3200 فلتر HEPA NanoProtect

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    فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 3200

    يلتقط بفعالية الجسيمات النانوية بنسبة 99.97% (1)

    • متوافق مع السلسلة 3200
    • عمر افتراضي يصل إلى سنة كاملة
    • بداخل الصندوق: فلتران
    • فلاتر أصلية من Philips
    متوافق مع جهاز تنقية الهواء PureProtect من السلسلة 3200

    متوافق مع جهاز تنقية الهواء PureProtect من السلسلة 3200

    فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء PureProtect من السلسلة 3200 من Philips: الطُرز AC3210، وAC3220، وAC3221. وطراز جهاز تنقية الهواء مكتوب على الجزء السفلي من الجهاز.

    المجموعة تتضمن كلا الفلترين المخصصين لجهازك

    المجموعة تتضمن كلا الفلترين المخصصين لجهازك

    تتطلب الطُرز المتوافقة استخدام كلا الفلترين في الوقت نفسه للحصول على أداء فلترة مثالي. ما عليك سوى إدخال أحدهما في الجزء السفلي من جهاز تنقية الهواء، والآخر في الجزء العلوي.

    فلتر يدوم طويلاً حتى عام كامل

    فلتر يدوم طويلاً حتى عام كامل

    يضمن الفلتر الأداء الأمثل للتنقية لمدة تصل إلى عام واحد (2)، ما يقلل من العناء والتكلفة. لتحسين التنقية، نظِّف الفلتر الأولي بانتظام.

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    صُمم الفلتر الأصلي من Philips ليناسب جهازك تمامًا. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم دائمًا الفلتر الأصلي من Philips.

    تنقية HEPA ثلاثية المراحل تلتقط 99.97% من أصغر الجسيمات

    تنقية HEPA ثلاثية المراحل تلتقط 99.97% من أصغر الجسيمات

    نظام فلترة من 3 طبقات يتألف من فلتر أولي وفلتر HEPA NanoProtect وطبقة كربون نشط، حيث يلتقط 99,97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0,003 ميكرون (1) - لحمايتك من الملوثات والفيروسات والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا والروائح الكريهة.

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    يخطرك جهاز Philips الخاص بك بموعد استبدال الفلتر، من خلال مؤشر على الشاشة. لا تتطلّب الصيانة مجهودًا، وتستغرق أقل من دقيقة.

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    وصّل الجهاز بتطبيق Air+‎ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.

    المواصفات التقنية

    • محتويات الصندوق

      فلتر HEPA NanoProtect
      فلتران

    • مراحل التنقية

      الكربون النشط
      نعم
      فلتر HEPA
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      30,6*24,5*24,5  mm
      الوزن مع التغليف
      1,5  kg

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      AC3210، وAC3220، وAC3221

    • الأداء

      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

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    • (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0.003 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية.
    • (2) يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
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