FY1700/30
3 فلاتر في 1 للاستمتاع بالأداء تمامًا مثل اليوم الأول
نقدّم عملية تصفية من 3 مراحل مع NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لضمان حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نقدّم عملية تنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA والكربون النشط والفلتر الأولي، لضمان حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات. تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوّثات وتستخدم شحنة كهرباء استاتيكية لجذبها، مما يمكّنها من تنقية الهواء بشكل أسرع من فلتر HEPA H13 المستخدَم لأغراض طبية. (5)
يلتقط الرذاذات، بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء. وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (8).
تم تصميم فلتر Philips الأصلي إلى جانب الجهاز نفسه لضمان ملاءمة مثالية، بهدف تشغيل الجهاز بسلاسة دائمًا.
تخضع فلاتر الهواء من Philips لاختبارات إلزامية وصارمة قبل أن يتم إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكها. (6)
يقدّم الفلتر 3 في 1 المضمّن من Philips حماية متسّقة ويضمن تنقية مثالية لمدة 12 شهرًا. (1)
يمكنك مراقبة فترة استخدام الفلتر وحالته في أي وقت وأي مكان بفضل تطبيق Air+ (2). احصل على تنبيه عندما يحين وقت تغيير الفلتر وتمكّن من طلب فلتر جديد بسهولة ومباشرة من التطبيق (3).
يعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف الفلتر الأولي ومتى يجب استبدال الفلتر، وهي عملية تتطلّب أقل من دقيقة واحدة. ويسمح ذلك بصيانة الجهاز بدون مجهود، وضمان الاستمتاع دائمًا بهواء نظيف وصحي في الوقت نفسه.
يجمع الفلتر الأسطواني الشكل 3 في 1 المراحل الثلاثة من التنقية في الفلاتر المطلوبة لتحقيق تشغيل جهازك تمامًا مثل اليوم الأول كل مرة. (6) يشكّل كل من فلتر الكربون النشط وHEPA والفلتر الأولي مزيجًا مثاليًا لإزالة الملوّثات والفيروسات ومسببات الحساسية والبكتيريا لضمان تنفس هواء أنظف من خلال تغيير الفلاتر الثلاثة في الوقت نفسه.
للاستمتاع بأفضل أداء تنقية، يجب تنظيف الفلتر الأولي بشكل منتظم باستخدام مكنسة كهربائية.
الوزن والأبعاد
التصميم واللون الخارجي
استبدال
الأداء
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