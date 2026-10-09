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PureProtect Lite من السلسلة 700 فلتر HEPA NanoProtect

جديد

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PureProtect Lite من السلسلة 700فلتر HEPA NanoProtect

FY0700/30

PureProtect Lite من السلسلة 700 فلتر HEPA NanoProtect

جديد

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الدلائل والمستندات

فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات.

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  • 9 October 2026

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