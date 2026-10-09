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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء
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PureProtect Go من السلسلة 500 فلتر HEPA NanoProtect
جديد
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FY0500/30
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فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات.
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