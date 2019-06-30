إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات

يلتقط جهاز تنقية الهواء الرذاذات، بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء. وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (8).