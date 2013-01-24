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PowerPro Compact

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC9350/61
1 الجوائز
  • قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5 قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5 قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5
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    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9350/61
    1 الجوائز

    قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

    تجمع المكنسة الكهربائية بدون كيس 3000 Series من Philips بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean التي نقدّمها. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

    تجمع المكنسة الكهربائية بدون كيس 3000 Series من Philips بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean التي نقدّمها. إكتشف كلّ المميزات

    قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

    تجمع المكنسة الكهربائية بدون كيس 3000 Series من Philips بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean التي نقدّمها. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

    تجمع المكنسة الكهربائية بدون كيس 3000 Series من Philips بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean التي نقدّمها. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكنسة كهربائية بدون كيس

      قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

      صغيرة وفعالة

      • 1800 واط
      • PowerCyclone 5
      • فلتر Allergy H13
      محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

      محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

      يولّد المحرك المتين بقدرة 1800 واط قوة شفط عالية تصل إلى 360 واط لنتائج تنظيف دقيقة.

      تحافظ تقنية PowerCyclone 5 على أداء عالٍ لمدة أطول

      تحافظ تقنية PowerCyclone 5 على أداء عالٍ لمدة أطول

      تزيد تقنية PowerCyclone 5 سرعة تدفق الهواء في الحجرة الأسطوانية لفصل الغبار عن الهواء وللحفاظ على أداء عالٍ وعلى قوة شفط لفترة أطول.

      فوهة MultiClean لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      فوهة MultiClean لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      تم تصميم فوهة MultiClean لتثبت على مسافة قريبة جدًا من الأرضية، ما يضمن تنظيفًا دقيقًا على كل أنواع الأرضيات.

      حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

      حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

      تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.

      صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

      صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

      يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

      يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يقوم نظام التنقية المقفل بإحكام بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، للأشخاص الذين يشكون من الحساسية ولأي شخص يرغب في الحصول على مستوى أعلى من النظافة. يوازي مستوى التنقية HEPA 13**.

      تتكيّف وصلات ActiveLock بسهولة مع كل مهمة

      تتكيّف وصلات ActiveLock بسهولة مع كل مهمة

      تسمح وصلات ActiveLock بتركيب الملحقات بسهولة لتتسع في الأنبوب مع الأجزاء المتداخلة بحركة تثبيت بسيطة.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        37  لتر/الثانية
        طاقة الإدخال (IEC)
        1600  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1800  واط
        مستوى قوة الصوت
        82  ديسيبل
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        360  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        33  كيلو باسكال

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        9  أمتار
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        طول سلك الطاقة
        6  أمتار
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        نوع العجلات
        بلاستيك
        وصلات الأنبوب
        ActiveLock

      • التصميم

        اللون
        أسود قاتم

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        1.5  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر EPA 10
        مرشح المحرك
        فلتر قابل للغسل

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فرشاة مضمّنة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        فوهة عادية
        فوهة MultiClean

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        410 x‏ 281‏ x‏ 247  ملليمترًا
        وزن المنتج
        4.5  كلغ
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        525 x‏ 320‏ x‏ 315  ملليمترًا

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          الجوائز

          • مقارنة بـ PowerPro Compact FC8471/01
          • *تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.