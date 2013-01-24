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CompactGo

مكنسة كهربائية مع كيس

FC8291/02
1 الجوائز
  • قوية من الداخل وصغيرة من الخارج قوية من الداخل وصغيرة من الخارج قوية من الداخل وصغيرة من الخارج
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    CompactGo مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8291/02
    1 الجوائز

    قوية من الداخل وصغيرة من الخارج

    ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    CompactGo مكنسة كهربائية مع كيس

    قوية من الداخل وصغيرة من الخارج

    ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة. إكتشف كلّ المميزات

    قوية من الداخل وصغيرة من الخارج

    ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    CompactGo مكنسة كهربائية مع كيس

    قوية من الداخل وصغيرة من الخارج

    ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع كيس

      قوية من الداخل وصغيرة من الخارج

      إعدادات طاقة متنوعة متوفرة بدون أن تشغل مساحة كبيرة

      • 1400 واط
      خفيفة الوزن وصغيرة الحجم لحرية التنقل

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      كيس غبار قابل للغسل

      كيس غبار قابل للغسل

      طاقة بقوة 1400 واط

      طاقة بقوة 1400 واط

      إعدادات طاقة متنوعة

      تسمح لك إعدادات الطاقة المتنوّعة بتحديد مستوى الشفط بحسب نوع الأرضية التي يتم تنظيفها.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        اللون
        أحمر داكن
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        337‏X‏260‏X‏233 mm
        وزن المنتج
        4 kg

      • مدى الاستفادة

        نوع العجلات
        بلاستيك
        مقبض الحمل
        أعلى
        مساعدة في الإيقاف المؤقت أو التخزين
        عمودي وأفقي
        دائرة العمل نصف القطرية
        6 m
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        طول سلك الطاقة
        4 m
        مسكة يدوية
        مقبض مريح مع مفتاح تمرير الهواء
        التحكم بالطاقة
        نعم
        نوع الأنبوب
        أنبوب معدني ثابت من قطعتين

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة متعددة الاستخدامات
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره
        التّعبئة
        75% من المواد المعاد تدويرها&lt;

      • تصفية

        مرشح المحرك
        اسفنجة خشنة
        سعة كيس الغبار
        1.6 لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح صغير

      • Performance

        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        240 W
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        26.6 لتر/الثانية
        طاقة الإدخال (IEC)
        1000 W
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        84 ديسيبل
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1400 W
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        20 kPa

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