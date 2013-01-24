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مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8085/61
  • صغيرة من الخارج، قوية من الداخل صغيرة من الخارج، قوية من الداخل صغيرة من الخارج، قوية من الداخل
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    مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8085/61

    صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips لتنظيف فعّال. تتميّز هذه المكنسة بسهولة التخزين والحمل والاستخدام بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. وتساعد حاوية الغبار السهلة الإفراغ في تجنب انتشار الغبار في الهواء. اختبر حرية التنقل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية بدون كيس

    صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips لتنظيف فعّال. تتميّز هذه المكنسة بسهولة التخزين والحمل والاستخدام بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. وتساعد حاوية الغبار السهلة الإفراغ في تجنب انتشار الغبار في الهواء. اختبر حرية التنقل. إكتشف كلّ المميزات

    صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips لتنظيف فعّال. تتميّز هذه المكنسة بسهولة التخزين والحمل والاستخدام بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. وتساعد حاوية الغبار السهلة الإفراغ في تجنب انتشار الغبار في الهواء. اختبر حرية التنقل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية بدون كيس

    صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

    المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips لتنظيف فعّال. تتميّز هذه المكنسة بسهولة التخزين والحمل والاستخدام بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. وتساعد حاوية الغبار السهلة الإفراغ في تجنب انتشار الغبار في الهواء. اختبر حرية التنقل. إكتشف كلّ المميزات

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      صغيرة من الخارج، قوية من الداخل

      مكنسة كهربائية صغيرة

      • 1400 واط
      • PowerCyclone 3
      • 3 ملحقات
      تقنية PowerCyclone تفصل الغبار عن الهواء مرةً واحدة

      تقنية PowerCyclone تفصل الغبار عن الهواء مرةً واحدة

      تمنحك تقنية PowerCyclone نتائج مذهلة في التنظيف من خلال 3 خطوات فائقة الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المستقيم والأملس. 2) يزيد ممر الهواء المنحني سرعة الهواء لأعلى في الحجرة ذات التيارات الإعصارية. 3) في أعلى التيار الإعصاري، تقوم شفرات المخرج بفصل الغبار عن الهواء بشكل فعال.

      فلتر قابل للغسل سهل التنظيف

      فلتر قابل للغسل سهل التنظيف

      فلتر إسفنجي قابل للغسل لأداء طويل الأمد.

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك

      مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك

      مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك.

      خفيفة الوزن وصغيرة الحجم لحرية التنقل

      خفيفة الوزن وصغيرة الحجم لحرية التنقل

      يمكنك حمل المكنسة الكهربائية بسهولة ونقلها في أرجاء المنزل أثناء التنظيف بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.

      جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة

      جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة

      جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة.

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

      تم تصميم حاوية الغبار للتخلص من الغبار بشكل مثالي وتفادي انبعاثه في الهواء على شكل سحابة. يسهّل تشغيل الزر الموجود في أسفل الغطاء عملية التنظيف.

      محرك بقوة 1400 واط يولّد قوة شفط عالية

      محرك بقوة 1400 واط يولّد قوة شفط عالية

      تم تزويد المكنسة الكهربائية هذه بمحرك بقوة 1400 واط يولّد قوة شفط عالية من أجل الحصول على نتائج تنظيف جيدة.

      تساعدك أداة تنظيف الشقوق في تنظيف الأثاث.

      تساعدك أداة تنظيف الشقوق في تنظيف الأثاث.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        طاقة الإدخال (IEC)
        1200  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1400  واط
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        200  واط

      • التصميم

        اللون
        برتقالي مصفر

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        1.1  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر اسفنجي
        مرشح المحرك
        مرشح صغير

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        7  أمتار
        طول سلك الطاقة
        4.5  أمتار
        نوع الأنبوب
        أنبوب بلاستيكي 2-P
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        مؤشر امتلاء حاوية الغبار
        نعم
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        نوع العجلات
        بلاستيك

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة للأرضيات الصلبة والناعمة
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • أداة ذات انحناء طويلة

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        3.1  كلغ

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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