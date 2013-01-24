تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة

إن PowerPro Aqua الجديدة من Philips هي مكنسة كهربائية لاسلكية فعالة، تتميّز بقدرتها على التنظيف الرطب أيضًا. فهي تجمع بين التكنيس الكهربائي والمسح لتنظيف الأوساخ اليومية بسرعة. وهي مزوّدة بنظام مسح يمكن تشغيله/إيقاف تشغيله بكبسة زر للتكنيس الكهربائي فقط أو التكنيس الكهربائي والمسح بتمريرة واحدة! إكتشف كلّ المميزات