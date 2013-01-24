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PowerPro Duo

مكنسة لاسلكية مع عصا محمولة باليد 2 في 1

FC6162/61
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  • نتائج تنظيف دقيق على كل الأرضيات نتائج تنظيف دقيق على كل الأرضيات نتائج تنظيف دقيق على كل الأرضيات
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    PowerPro Duo مكنسة لاسلكية مع عصا محمولة باليد 2 في 1

    FC6162/61
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع عصا

      نتائج تنظيف دقيق على كل الأرضيات

      مع PowerCyclone وفوهة TriActive Turbo

      • 2‏-في-1
      • 12 فولت
      • بدون كيس
      • أكسسواران
      تقنية PowerCyclone لأعلى مستوى من الأداء

      تقنية PowerCyclone لأعلى مستوى من الأداء

      تمنحك تقنية PowerCyclone نتائج تنظيف دقيقة بتمريرة واحدة من خلال خطوات فعالة جدًا: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المستقيم والأملس. 2) يزيد ممر الهواء المنحني من سرعة الهواء في الحجرة ذات التيارات الإعصارية لفصل الغبار عن الهواء.

      فوهة TriActive Turbo لأداء فعال على السجاد

      فوهة TriActive Turbo لأداء فعال على السجاد

      توفّر فوهة TriActive Turbo أداءً فعالاً على الأرضيات الصلبة والسجاد. تلتقط الفرشاة المزوّدة بمحرك وتدفق الهواء المحسّن الغبار والوبر في تمريرة واحدة.

      تعمل بدون أسلاك بحيث تمنحك حرية التنظيف في كل مكان

      تعمل بدون أسلاك بحيث تمنحك حرية التنظيف في كل مكان

      تمنحك البطاريات القابلة لإعادة الشحن للتشغيل اللاسلكي حرية التنظيف في كل الأرجاء. لم يعد الكبل يشكّل عائقًا بعد الآن، وأصبح بإمكانك التنظيف في غرف مختلفة بدون أي إزعاج وبكل سهولة.

      وضعية تثبيت ذاتية تسمح بإيقاف الجهاز في أي مكان

      وضعية تثبيت ذاتية تسمح بإيقاف الجهاز في أي مكان

      تتميّز العصا بوضعية تثبيت ذاتية مناسبة لإيقافها عموديًا مع المكنسة المحمولة باليد أو بدونها. بالتالي، يمكنك إيقاف العصا على الفور في أي مكان تريده، حتى أثناء التنظيف.

      تزيل فرشاة الفوهة المزوّدة بمحرك وبر الحيوانات الأليفة بدقة

      تزيل فرشاة الفوهة المزوّدة بمحرك وبر الحيوانات الأليفة بدقة

      بفضل فوهة TriActive Turbo المزوّدة بفرشاة مع محرك، يمكنك الآن إزالة وبر الحيوانات من الأريكة والوسادة والأقمشة الأخرى. تعتبر هذه الفرشاة مثالية للأشخاص الذين لديهم حيوانات أليفة.

      مرونة قصوى لتنظيف المناطق الصعبة

      مرونة قصوى لتنظيف المناطق الصعبة

      تم تصميم PowerPro Duo للوصول إلى كل الأماكن، لتتمكّن من التنظيف تحت الأريكة أو السرير أو الطاولة بدون أي مجهود وبسهولة تامة.

      وظيفة 2 في 1 لتنظيف الأرضيات والأثاث

      وظيفة 2 في 1 لتنظيف الأرضيات والأثاث

      تقدم لك وظيفة 2 في 1 مكنسة كهربائية مع عصا أو محمولة باليد في جهاز واحد، لتنظيف الأرضيات والأثاث بسهولة تامة.

      كيس غبار سهل الإفراغ بخطوة واحدة، وبسيط وصحي

      كيس غبار سهل الإفراغ بخطوة واحدة، وبسيط وصحي

      تتميّز حاوية الغبار بتصميم مثالي للتخلص من الغبار مباشرة في سلّة المهملات. بفضل نظام الإفراغ السهل بخطوة واحدة، يمكنك إفراغ كيس الغبار من دون لمس الأوساخ بكل سهولة، لتفادي العمليات المعقّدة. إفراغ سهل وتنظيف صحي.

      فلتر إسفنجي قابل للغسل لأداء يدوم طويلاً

      فلتر إسفنجي قابل للغسل لأداء يدوم طويلاً

      تأتي PowerPro Duo مزوّدة بفلتر إسفنجي يدوم لفترة طويلة، ويمكن غسله بسهولة تحت مياه الحنفية أو في الغسالة لأداء يدوم طويلاً.

      المواصفات التقنية

      • الأداء

        نوع البطارية
        NiMH
        اللون
        أزرق معدني كهربائي
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        215‏x‏253‏x‏1150 mm
        ميزات التصميم
        • 2‏-في-1
        • إيقاف تلقائي
        • حجرة غبار شبه شفافة
        وزن المنتج
        3.2 kg
        مستوى قوة الصوت
        80 ديسيبل
        وقت الشحن
        16 hour(s)
        وقت التشغيل
        20‏-25 min
        فولتية البطارية
        12 V

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة TriActive Turbo
        الملحقات المضمّنة
        • فرشاة
        • أداة تنظيف الشقوق

      • التنقية

        سعة كيس الغبار
        0.6 l
        مرشح المحرك
        فلتر قابل للغسل

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