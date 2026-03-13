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MiniVac مكنسة كهربائية محمولة باليد
تم إيقافه
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FC6150/61
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EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6150/61
الجميع (2)
أين يمكنني العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي للمكنسة الكهربائية من Philips؟
كيف أنظّف فلتر المكنسة الكهربائية من Philips؟
قوة الشفط للمكنسة الكهربائية من Philips منخفضة
أشعر بصدمات كهربائية عند استخدام المكنسة الكهربائية من Philips
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