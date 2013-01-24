لإزالة الغبار والأوساخ المرئية.
جعلت المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips عملية التنظيف اليومي سريعة وسهلة. فتأتي مزوّدة ببطاريات قابلة لإعادة الشحن لتوفير إمكانية تنقل قصوى وتسمح الملحقات المتوفرة معها بتنظيف الأسطح الدقيقة والوصول إلى الزوايا الصعبة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإزالة الغبار والأوساخ المرئية.
جعلت المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips عملية التنظيف اليومي سريعة وسهلة. فتأتي مزوّدة ببطاريات قابلة لإعادة الشحن لتوفير إمكانية تنقل قصوى وتسمح الملحقات المتوفرة معها بتنظيف الأسطح الدقيقة والوصول إلى الزوايا الصعبة. إكتشف كلّ المميزات
لإزالة الغبار والأوساخ المرئية.
جعلت المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips عملية التنظيف اليومي سريعة وسهلة. فتأتي مزوّدة ببطاريات قابلة لإعادة الشحن لتوفير إمكانية تنقل قصوى وتسمح الملحقات المتوفرة معها بتنظيف الأسطح الدقيقة والوصول إلى الزوايا الصعبة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإزالة الغبار والأوساخ المرئية.
جعلت المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips عملية التنظيف اليومي سريعة وسهلة. فتأتي مزوّدة ببطاريات قابلة لإعادة الشحن لتوفير إمكانية تنقل قصوى وتسمح الملحقات المتوفرة معها بتنظيف الأسطح الدقيقة والوصول إلى الزوايا الصعبة. إكتشف كلّ المميزات
يضمن نظام التصفية على مرحلتين عدم تسرّب الغبار إلى الخارج فور دخوله إلى حجرة الغبار. يلتقط الفلتر الأول معظم الغبار، بينما يلتقط الفلتر الثاني الجزيئيات الأصغر من الغبار.
تضمن بطاريات NiMH المستخدمة في المكنسة الكهربائية المحمولة باليد طاقة تدوم طويلاً، مقارنة بأنواع أخرى من البطاريات التي تعاني تأثير الذاكرة أي شحن البطارية بشكل متكرر بعد تفريغها جزئيًا فقط.
بات بإمكانك تنظيف كل الأماكن من دون التقيّد بمكان مقبس الطاقة، وذلك بفضل البطاريات القابلة لإعادة الشحن.
تتميّز حاوية الغبار بنظام سهل التحرير، مما يجعل عملية التخلص من الغبار صحية وسريعة وسهلة.
تتميّز المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips بمقبض على شكل حلقة، الأمر الذي يضمن سهولة حملها وللاستمتاع براحة قصوى أثناء استخدامها.
بفضل أداتَي تنظيف الشقوق والفرشاة، أصبح بإمكانك تنظيف كل الأماكن. يتميّز ملحق الفرشاة بنعومته على الأسطح الدقيقة وتمكّنك أداة تنظيف الشقوق من تنظيف تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
تتميّز سلّة الغبار المتطورة بحجم كبير بما يكفي لإجراء دورات تنظيف متعددة من دون الحاجة إلى تفريغها من الغبار بين كل دورة وأخرى.
وزن خفيف لضمان راحة قصوى وأقل مستوى من المجهود أثناء دورات التنظيف.
Performance
التصميم
تصفية
الفوهات والملحقات
الاستدامة
الوزن والأبعاد