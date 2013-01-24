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شاحن USB حائطي ثنائي

DLP2506UK/56
  • شاحن حائطي فائق السرعة شاحن حائطي فائق السرعة شاحن حائطي فائق السرعة
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    شاحن USB حائطي ثنائي

    DLP2506UK/56

    شاحن حائطي فائق السرعة

    اشحن هاتفَين خلويين بسرعة كاملة في الوقت نفسه أو اشحن جهازًا لوحيًا بسرعة كاملة مع تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم

    شاحن USB حائطي ثنائي

    شاحن حائطي فائق السرعة

    اشحن هاتفَين خلويين بسرعة كاملة في الوقت نفسه أو اشحن جهازًا لوحيًا بسرعة كاملة مع تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم

    شاحن حائطي فائق السرعة

    اشحن هاتفَين خلويين بسرعة كاملة في الوقت نفسه أو اشحن جهازًا لوحيًا بسرعة كاملة مع تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم

    شاحن USB حائطي ثنائي

    شاحن حائطي فائق السرعة

    اشحن هاتفَين خلويين بسرعة كاملة في الوقت نفسه أو اشحن جهازًا لوحيًا بسرعة كاملة مع تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم

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      شاحن حائطي فائق السرعة

      مع منفذَي USB

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      يعمل مع أجهزة iPad وiPhone وNokia وSamsung وLG وHTC وأجهزة أخرى كثيرة

      متوافق مع أجهزة iPad وiPhone وiPod وNook وLG وMotorola وSamsung وHTC وNokia وSony Ericsson وKindle ومعظم أجهزة USB.

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        الإخراج
        5 فولت/2,1 أمبير، 5 فولت/1 أمبير
        إدخال الطاقة
        100-240 فولت، 50/60 هرتز

      • التوافق

        متوافق مع
        • iPad
        • iPod
        • iPhone
        • وحدات GPS
        • أجهزة Bluetooth
        • معظم الأجهزة المزوّدة بكبل USB

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎69 51613 98049 ‎1
        نوع العلبة
        الكرتون

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