تبييض الأسنان في المنزل في الوقت الذي تريده

يسمح لك Zoom NiteWhite بتبييض أسنانك عندما يكون ذلك ملائمًا لك. ما عليك سوى وضع القوالب من ساعة إلى ساعتين في اليوم أو طيلة الليل، وذلك وفقًا للصيغة التي يوصي بها طبيب الأسنان. وليس عليك القلق إذا نسيت استخدام القالب ليوم واحد، إذ أنه بإمكانك بدء برنامج التبييض وإيقافه بما يتناسب ووقتك.