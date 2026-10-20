من دون لمس، لراحة تامة

عند الاقتراب من الباب لمسافة متر واحد*، يعمل مستشعر الرادار على تنشيط نظام التعرف على الوجه، ما يتيح الدخول بسهولة من دون الحاجة إلى لمس أي شيء. يتميز جهاز DDL720-MFVP-11HWS بأداء موثوق في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الإضاءة الخلفية القوية، حيث يتعرف على الوجوه بسرعة حتى مع وضع المكياج أو ارتداء النظارات أو القبعات. كما يكتشف الصور ومقاطع الفيديو بفعالية لمنع محاولات الدخول غير المصرح بها.