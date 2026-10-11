مناسب لجميع الأعمار

عند وضع اليد على بُعد يتراوح بين 8 و25 سم* من منطقة الرصد، يتعرف النظام على أنماط أوردة راحة اليد ويتيح فتح القفل بشكل فوري. يعتمد هذا النظام على ميزة كشف الحيوية، ما يضمن دخولاً آمنًا من دون لمس للمستخدمين من جميع الأعمار، بما في ذلك أولئك الذين لديهم بصمات أصابع ممسوحة أو غير واضحة.