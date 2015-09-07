عملية تشذيب متساوية بدون مجهود
تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بشفرات معدنية تتيح لك الحصول على مظهر اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك، يعمد المشط المضمن والجديد إلى رفع الشعيرات للحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة بتمريرة واحدة إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية تشذيب متساوية بدون مجهود
تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بشفرات معدنية تتيح لك الحصول على مظهر اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك، يعمد المشط المضمن والجديد إلى رفع الشعيرات للحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة بتمريرة واحدة إكتشف كلّ المميزات
عملية تشذيب متساوية بدون مجهود
تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بشفرات معدنية تتيح لك الحصول على مظهر اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك، يعمد المشط المضمن والجديد إلى رفع الشعيرات للحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة بتمريرة واحدة إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية تشذيب متساوية بدون مجهود
تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بشفرات معدنية تتيح لك الحصول على مظهر اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك، يعمد المشط المضمن والجديد إلى رفع الشعيرات للحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة بتمريرة واحدة إكتشف كلّ المميزات
يعمد نظام توجيه شعر اللحية الديناميكي بمساعدة مشط رفع الشعر المضمن إلى رفع الشعر إلى مستوى الشفرات لنتائج تشذيب متساوية، ويسمح لك بالحصول على مظهر اللحية الخفيفة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده.
قم بتشذيب لحيتك الخفيفة بتمريرة واحدة وسريعة مع التعامل بلطف مع البشرة في الوقت نفسه. يعمد مشط رفع الشعر المضمن الذي نقدّمه إلى رفع الشعر وتوجيهه إلى مستوى الشفرات لعملية تشذيب متساوية بدون مجهود.
تأتي أداة التشذيب هذه مزودة بشفرات معدنية بالكامل وحادة بصورة مزدوجة، تقص كمية أكبر من الشعر في كل تمريرة لعملية تشذيب أسرع.
حدد طول التشذيب المفضل ببساطة من خلال تدوير عجلة التكبير/التصغير على المقبض حتى يتم عرض الطول الذي تريده، بدءًا من 0,4 ووصولاً إلى 7 ملم بدقة 0,2 ملم. يتم بالتالي "تثبيت" الطول الذي اخترته للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بشكل مثالي.
اشحن أداة تشذيب اللحية لساعة واحدة للحصول على 70 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الطاقة أثناء التشذيب، يمكنك ببساطة توصيل أداة التشذيب بالحائط. تم تصميم أداة التشذيب هذه للعمل لاسلكيًا وبالتوصيل بمصدر طاقة.
ما عليك سوى تشطيف أداة تشذيب اللحية المقاومة للمياه تحت مياه الحنفية لتنظيفها جيدًا.
احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة في الوقت نفسه، مرة بعد مرة. تحتكّ الشفرات الفولاذية لأداة تشذيب اللحية قليلاً مع بعضها البعض، فتزيد حدّتها أثناء تشذيب الشعر، فتبقى حادة وفعالة جدًا. كما أنها مزودة بأمشاط وأطراف مستديرة لمنع تهيّج البشرة.
حافظ على لحية قصيرة ومثالية لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام، يومًا بعد يوم، باستخدام أقصر إعداد لأداة التشذيب بطول 0,4 مم.
إننا ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة سنتين: فقد تم تصميم منتجات العناية بالمظهر الخاصة بنا لتدوم طويلاً. ولن تحتاج إلى تزييتها، كما أنها متوافقة مع كل مستويات الجهد الكهربي العالمية.
نظام قص
سهولة الاستعمال
الطاقة
الطاقة
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