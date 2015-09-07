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  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
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تم إيقافه

Beardtrimmer series 5000آلة تشذيب اللحية الخفيفة

BT5200/13

عملية تشذيب متساوية بدون مجهود

تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بشفرات معدنية تتيح لك الحصول على مظهر اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك، يعمد المشط المضمن والجديد إلى رفع الشعيرات للحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة بتمريرة واحدة

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نظام توجيه شعر اللحية الديناميكي لنتائج متساوية

عملية تشذيب متساوية بدون مجهود

  • إعدادات طول بدقة تبلغ 0.2 مم

  • شفرات معدنية بالكامل

  • استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن لساعة

  • مشط مضمن لرفع الشعر

يرفع الشعر إلى مستوى الشفرة للحصول على نتائج متساوية

يرفع الشعر إلى مستوى الشفرة للحصول على نتائج متساوية

يعمد نظام توجيه شعر اللحية الديناميكي بمساعدة مشط رفع الشعر المضمن إلى رفع الشعر إلى مستوى الشفرات لنتائج تشذيب متساوية، ويسمح لك بالحصول على مظهر اللحية الخفيفة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده.

يوجه الشعر إلى أداة القص لعملية تشذيب بدون مجهود

يوجه الشعر إلى أداة القص لعملية تشذيب بدون مجهود

قم بتشذيب لحيتك الخفيفة بتمريرة واحدة وسريعة مع التعامل بلطف مع البشرة في الوقت نفسه. يعمد مشط رفع الشعر المضمن الذي نقدّمه إلى رفع الشعر وتوجيهه إلى مستوى الشفرات لعملية تشذيب متساوية بدون مجهود.

الشفرات حادة بصورة مزدوجة لعملية تشذيب أسرع*

الشفرات حادة بصورة مزدوجة لعملية تشذيب أسرع*

تأتي أداة التشذيب هذه مزودة بشفرات معدنية بالكامل وحادة بصورة مزدوجة، تقص كمية أكبر من الشعر في كل تمريرة لعملية تشذيب أسرع.

المواصفات التقنية

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  1. مقارنة بالطراز الأقدم من Philips