32 ملقطًا من السيراميك غير مسبب للحساسية لعلاج لطيف

32 ملقطًا من السيراميك مصنوعون من مادة غير مسببة للحساسية لعلاج مريح. تنزلق الملاقط بسهولة على بشرتك مع احتكاك أقل وملامسة إضافية للبشرة*. شعور رائع على البشرة، بحسب 91% من النساء.