عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. تأتي مزوّدة برأس عريض جدًا لإزالة الشعر يغطي مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة. إكتشف كلّ المميزات