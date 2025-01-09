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    Epilator Series 4000 آلة سلكية لإزالة الشعر

    BRE257/00

    نعومة وسلاسة

    اكتشفي طريقة دائمة لإزالة الشعر ولطيفة على بشرتك وتمتعي بنعومة تدوم حتى 28 يومًا. نحن ندرك أنك قد تتخوفين من عملية إزالة الشعر، لكنها تصبح أقل إيلامًا مع الاستخدام المنتظم!*

    إكتشف كلّ المميزات

    Epilator Series 4000 آلة سلكية لإزالة الشعر

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    مراجعة كل آلات إزالة الشعر للمرأة

    نعومة وسلاسة

    لطيفة عليك وعلى بشرتك

    • للجسم ومنطقة البيكيني
    • مع ضوء LED
    • أكثر من 4 ملحقات
    • إزالة الشعر والحلاقة والتشذيب
    لغاية 4 أسابيع من النعومة

    لغاية 4 أسابيع من النعومة

    استمتعي ببشرة ناعمة تدوم طويلاً. يمكن لآلة إزالة الشعر أن تحرّرك من روتين إزالة الشعر لغاية 4 أسابيع.

    إزالة الشعر بالملقط بسهولة

    إزالة الشعر بالملقط بسهولة

    استمتعي بسهولة وسلاسة إزالة الشعر في المنزل مع آلة إزالة الشعر الرائعة هذه، فهي تلتقط الشعر القصير مثل الشمع من دون تكبّد عناء زيارة صالون التجميل أو تخليف أي فوضى في المنزل. ونحن نعني ذلك بكل جدية.

    نعومة تدوم طويلاً

    نعومة تدوم طويلاً

    تم تصميم آلة إزالة الشعر هذه بحيث يكون لها أدنى أثر على البيئة، إذ يتم شراؤها مرة واحدة مع علبة من الورق ومن دون بطاريات ومع مقبض مصنوع 50% من المواد المعاد تدويرها.

    إزالة شعر سهلة مع رأس التدليك

    إزالة شعر سهلة مع رأس التدليك

    يُعدّ رأس التدليك مثاليًا للمبتدئات ليعتدن على إزالة الشعر، وهو مصمم لتسهيل هذه العملية.

    التقطي كل الشعيرات

    التقطي كل الشعيرات

    يساعدك ضوء LED في تحديد أرفع الشعيرات ومنع تفويت أي منها!

    قابلة للتعديل حسب المستوى المناسب لك

    قابلة للتعديل حسب المستوى المناسب لك

    خصصي عملية إزالة الشعر مع إعدادَي السرعة لمزيد من التحكم في السرعة وقوة إزالة الشعر. أكملي العملية في غضون 10 دقائق فقط لكلتا الساقَين.

    مجموعة مثالية للمبتدئات

    مجموعة مثالية للمبتدئات

    النعومة تبدأ هنا. قومي بتشذيب الشعيرات الأطول مسبقًا بواسطة المشط لبشرة مرتاحة أكثر وقومي بإزالة الشعر من المناطق المطلوبة وانقري فوق رأس التدليك لإزالة الشعر بشكل ناعم أكثر، ثم استخدمي رأس الحلاقة لمراحل المتابعة. أثناء التنقل، احملي أداة إزالة الشعر أينما ذهبت.

    إزالة الشعر أينما ومتى تريدين

    إزالة الشعر أينما ومتى تريدين

    تم تزويد أداة إزالة الشعر الصغيرة بمقبض مقاوم للانزلاق، ما يجعلها سهلة الاستخدام وجذابة على المستوى البصري، ومناسبة إما للتخزين أو لأخذها أثناء السفر.

    رأس تشذيب منطقة البيكيني للمناطق الحساسة

    رأس تشذيب منطقة البيكيني للمناطق الحساسة

    تمتعي بثقة في النفس مع رأس تشذيب منطقة البيكيني المصمم للمناطق الحساسة!

    جلسات متابعة منطقة تحت الإبط مع آلة الحلاقة

    جلسات متابعة منطقة تحت الإبط مع آلة الحلاقة

    خصصي جلسة متابعة لأي جزء من الجسم باستخدام رأس الحلاقة، كلما أردت.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة التنظيف
      نعم
      حقيبة صغيرة
      نعم
      رأس التدليك
      نعم
      رأس حلاقة مع مشط
      نعم
      رأس تشذيب منطقة البيكيني مع مشط
      نعم

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مانع للانزلاق

    • الميزات

      إعدادان للسرعة
      نعم
      استخدام سلكي
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل
      نعم
      ضوء LED
      نعم

    • الأداء

      نظام إزالة الشعر
      نظام فعّال لإزالة الشعر

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • رأس التدليك
    • رأس حلاقة مع مشط
    • رأس تشذيب منطقة البيكيني مع مشط
    • حقيبة صغيرة
    • فرشاة التنظيف
    Badge-D2C

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