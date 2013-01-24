تموجات طبيعية وأنيقة بسهولة تامة
يسهّل جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips الحصول على تموجات رائعة حتى من الخلف. فبفضل تصميمه الفريد على شكل زهرة التوليب واللوحَين الذكيين، يمكنك الإمساك بخصلة الشعر أثناء تسريحها، مما يسمح لك بالحصول على تموجات بحركة واحدة وبسيطة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تموجات طبيعية وأنيقة بسهولة تامة
يسهّل جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips الحصول على تموجات رائعة حتى من الخلف. فبفضل تصميمه الفريد على شكل زهرة التوليب واللوحَين الذكيين، يمكنك الإمساك بخصلة الشعر أثناء تسريحها، مما يسمح لك بالحصول على تموجات بحركة واحدة وبسيطة. إكتشف كلّ المميزات
يتمتّع جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips بتصميم فريد على شكل زهرة التوليب للحصول على تموجات طبيعية وعصرية بلا عناء.
يقوم لوحا التجعيد والتثبيت في جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips بإمساك خصلة الشعر وتثبيتها أثناء التسريح، ما يسمح لك بالحصول على تموجات بحركة واحدة مستخدمة يد واحدة فقط.
بما أن لوحي التسريح مصمّمان بطريقة تمنعك من لمسهما، فلا داعي للقلق بشأن التعرّض لحروق عرضية.
تم تصميم جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips ليكون خفيف الوزن وصغير الحجم ومريحًا أثناء الاستخدام. يسمح المقبض الرفيع والحجم الصغير بحمل الجهاز بسهولة.
يضمن الطلاء الواقي من السيراميك الموجود على لوحي جهاز تجعيد الشعر توزيع الحرارة بطريقة متساوية، كما يعتني بشعرك جيدًا أثناء تجعيده.
تضمن درجة الحرارة الاحترافية التي تبلغ 200 درجة مئوية الحصول على نتائج ممتازة حتى على الشعر الكثيف، مع الحدّ من تلف الشعر في الوقت نفسه.
المواصفات التقنية
الميزات
نوع الشعر
الخدمة