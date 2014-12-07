تموجات طبيعية وأنيقة بسهولة تامة

يسهّل جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips الحصول على تموجات رائعة حتى من الخلف. فبفضل تصميمه الفريد على شكل زهرة التوليب واللوحَين الذكيين، يمكنك الإمساك بخصلة الشعر أثناء تسريحها، مما يسمح لك بالحصول على تموجات بحركة واحدة وبسيطة.