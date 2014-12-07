المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف
  • لقطة أحادية للمنتج
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف

تم إيقافه

جهاز تجعيد الشعر لتموجات طبيعية وسهلة

BHH777/03

تموجات طبيعية وأنيقة بسهولة تامة

يسهّل جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips الحصول على تموجات رائعة حتى من الخلف. فبفضل تصميمه الفريد على شكل زهرة التوليب واللوحَين الذكيين، يمكنك الإمساك بخصلة الشعر أثناء تسريحها، مما يسمح لك بالحصول على تموجات بحركة واحدة وبسيطة.

عرض جميع المزايا

حتى من الخلف

تموجات طبيعية وأنيقة بسهولة تامة

  • على شكل توليب

  • تثبيت وتموجات بلمسة واحدة

  • تصميم واقٍ من السخونة

  • خفيف الوزن وصغير الحجم

مصمم خصيصًا للحصول على تموجات طبيعية ورائعة

مصمم خصيصًا للحصول على تموجات طبيعية ورائعة

يتمتّع جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips بتصميم فريد على شكل زهرة التوليب للحصول على تموجات طبيعية وعصرية بلا عناء.

تثبيت تلقائي لإنشاء تموجات بيد واحدة

تثبيت تلقائي لإنشاء تموجات بيد واحدة

يقوم لوحا التجعيد والتثبيت في جهاز تجعيد الشعر Easy Natural من Philips بإمساك خصلة الشعر وتثبيتها أثناء التسريح، ما يسمح لك بالحصول على تموجات بحركة واحدة مستخدمة يد واحدة فقط.

حماية من الحروق العرضية

حماية من الحروق العرضية

بما أن لوحي التسريح مصمّمان بطريقة تمنعك من لمسهما، فلا داعي للقلق بشأن التعرّض لحروق عرضية.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

إخلاء المسؤولية

  1. تم اختباره في العام 2014.