مصمم للاستمتاع بعملية تجفيف أكثر هدوءًا

يسمح تصميم شبكة مدخل الهواء بزيادة تدفق الهواء، بينما يحسّن تصميم مجفف الشعر وحجمه تدفق الهواء في المجفف. يؤدي ذلك إلى قوة تجفيف أسرع وأكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز مجفف الشعر EssentialCare من Philips بقوة 1600 واط وبتحسين للصوت بنسبة 20% مقارنة بجهاز HP4940. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بالهدوء أثناء التجفيف من دون المساومة على الأداء.