الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

StyleCare

جهاز تجعيد لشعر ساحر ولامع

BHB872
1 الجوائز
  • تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة
    -{discount-value}

    StyleCare جهاز تجعيد لشعر ساحر ولامع

    BHB872
    1 الجوائز

    تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة

    نقدّم لك جهاز تجعيد الشعر Glam Shine. إنه جهاز تجعيد الشعر الأول الذي نقدّمه مع العناية الأيونية والجزء الأسطواني الغني بالتيتانيوم، لتموجات لامعة ورائعة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك مؤشر جهوزية التموجات الفريد في الحصول على تموجات متناسقة في كل شعرك وفي حمايته من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    StyleCare جهاز تجعيد لشعر ساحر ولامع

    تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة

    نقدّم لك جهاز تجعيد الشعر Glam Shine. إنه جهاز تجعيد الشعر الأول الذي نقدّمه مع العناية الأيونية والجزء الأسطواني الغني بالتيتانيوم، لتموجات لامعة ورائعة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك مؤشر جهوزية التموجات الفريد في الحصول على تموجات متناسقة في كل شعرك وفي حمايته من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة

    نقدّم لك جهاز تجعيد الشعر Glam Shine. إنه جهاز تجعيد الشعر الأول الذي نقدّمه مع العناية الأيونية والجزء الأسطواني الغني بالتيتانيوم، لتموجات لامعة ورائعة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك مؤشر جهوزية التموجات الفريد في الحصول على تموجات متناسقة في كل شعرك وفي حمايته من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    StyleCare جهاز تجعيد لشعر ساحر ولامع

    تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة

    نقدّم لك جهاز تجعيد الشعر Glam Shine. إنه جهاز تجعيد الشعر الأول الذي نقدّمه مع العناية الأيونية والجزء الأسطواني الغني بالتيتانيوم، لتموجات لامعة ورائعة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك مؤشر جهوزية التموجات الفريد في الحصول على تموجات متناسقة في كل شعرك وفي حمايته من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل curlers

      تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة

      • جزء أسطواني مخروطي بحجم 13 - 25 مم
      • عناية أيونية
      • جزء أسطواني معزز بالتيتانيوم
      • مؤشر Curl Ready
      ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

      ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

      تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

      جزء أسطواني معزز بالتيتانيوم لنتائج مثالية

      جزء أسطواني معزز بالتيتانيوم لنتائج مثالية

      يشتهر التيتانيوم المستخدم بطريقة احترافية بمتانته وسرعة نقله للحرارة، للحصول بالتالي على أداء أفضل في التسريح. ويأتي الجزء الأسطواني مشبّعًا بالتيتانيوم للحصول على نتائج مثالية.

      يمنع مؤشر Curl Ready الفريد التسخين المفرط للشعر

      يمنع مؤشر Curl Ready الفريد التسخين المفرط للشعر

      يسمح لك مؤشر Curl Ready بمعرفة عندما تصبح التموجات جاهزة من خلال إصداره "إشارة صوتية". تساعدك هذه الميزة المبتكرة في الحصول على تجعيدات وتموجات جميلة مع تفادي تعريض الشعر للحرارة المفرطة في الوقت نفسه. يمكنك دائمًا تسريح شعرك بدون استخدامه إن كنت تفضلين مدة تسريح أخرى.

      ما يصل إلى 210 درجات مئوية للحصول على نتائج مثالية

      ما يصل إلى 210 درجات مئوية للحصول على نتائج مثالية

      تسمح لك درجة الحرارة العالية بتغيير شكل شعرك والحصول على الشعر المتموّج الذي ترغبين فيه.

      جزء أسطواني أطول للشعر الطويل أو الكثيف

      جزء أسطواني أطول للشعر الطويل أو الكثيف

      يتمتّع جهاز تجعيد الشعر هذا بجزء أسطواني بحجم 160 مم، وهو مثالي لتجعيد الشعر الطويل أو الكثيف.

      حامل آمن لسهولة الاستخدام

      حامل آمن لسهولة الاستخدام

      يسمح الحامل الآمن بإرساء جهاز تجعيد الشعر بأمان أثناء الاستخدام

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 45 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 45 ثانية

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 45 ثانية.

      وظيفة الإقفال لتجنب التشغيل أو إيقاف التشغيل عن غير قصد

      وظيفة الإقفال لتجنب التشغيل أو إيقاف التشغيل عن غير قصد

      أنت تمسكين دائماً بزمام الأمور. ما من تغيير عرضي في درجات الحرارة بعد الآن بفضل وظيفة إقفال المفاتيح.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

      9 إعدادًا رقميًا لدرجات الحرارة لتحكم مثالي

      تقدّم لك الشاشة الرقمية التي تحتوي على 9 إعدادات لدرجة الحرارة تحكمًا مطلقًا لضبط درجة الحرارة المناسبة لنوع شعرك لتفادي إلحاق الضرر به.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        حجم الجزء الأسطواني
        13-25 مم
        طلاء الجزء الأسطواني
        تيتانيوم سيراميك
        نطاق درجات الحرارة
        130 درجة مئوية - 210 درجات مئوية
        عدد إعدادات الحرارة
        9
        نوع التحكّم بالحرارة
        LCD
        وقت الإحماء
        45 ثانية
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر
        فولتية
        حول العالم  فولت

      • الميزات

        إيقاف التشغيل التلقائي
        بعد 60 دقيقة
        مفتاح القفل
        نعم
        حامل عازل
        نعم
        سلك دوّار
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز