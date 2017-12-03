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BG3015/13
حلاقة سلسلة لشعر الجسم
تم تصميم Series 3000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب اللطيفة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم.
آلة حلاقة لطيفة على البشرة
3 أمشاط قابلة للتثبيت، 3 و5 و7 مم
استخدام لاسلكي لـ 50 دقيقة/شحن لساعة
بات الآن بإمكانك تشذيب الشعر وحلاقته من كل مكان في جسدك بكل ثقة باستخدام أداة واحدة فقط. استخدم أداة التشذيب لكامل الجسم المخصصة للرجال من Philips لقص الشعر بثلاثة مستويات طول مختلفة للحصول على نتائج نظيفة ومتساوية في مناطق الظهر والكتفين والصدر والمعدة وتحت الإبطين والذراعين والفخذين والساقين.
تم تصميم آلة العناية بالجسم للرجال لالتقاط الشعر القصير والطوبل والكثيف في تمريرة واحدة فقط. يتميّز رأس آلة الحلاقة برؤوس مستديرة حائزة على براءة اختراع ورقاقة مضادة للحساسية لحماية بشرتك من الجروح والشقوق.
يأتي نظام الحلاقة مع 3 أمشاط قابلة للتركيب لتوفير التشذيب بدقة 3 مم و5 مم و7 مم، أو يمكنك استخدامه بدون أي مشط لنتيجة أكثر دقة. ويوصى بالتشذيب مسبقًا للشعر الأكثر كثافة.
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Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.