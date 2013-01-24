مع بطارية واحدة من نوع AA، للاستخدام لمدة تصل إلى شهرين

يمكن استخدام أداة التشذيب الصغيرة هذه والمزودة ببطارية من نوع AA في أي مكان وفي كل الأوقات. تمكّنك بطارية واحدة من استخدام الأداة لمدة تصل إلى شهرين، إنما قد يختلف وقت التشغيل بحسب نوع الشعيرات ووتيرة تكرار عملية الاعتناء بالجسم ونظافته. للحصول على أعلى مستوى من الأداء، لا تستخدم سوى بطاريات Alkaline AA العالية الجودة من Philips.