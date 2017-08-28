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  • صورة عن الفائدة العاطفية
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تم إيقافه

Pedi Advancedأداة برد كهربائية للقدمَين

BCR430/00

قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين

تمنحك Pedi Advanced من Philips قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك تصميم القرص الدوّار والمقبض الفريد بإزالة مسامير القدم بدقة ولطف ومن دون مجهود من الكعب إلى أخمص القدمين.

عرض جميع المزايا

مع قرص الدقة القصوى

قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين

  • مع حافة الدقة القصوى

  • قرص دوّار

  • رطب وجاف

  • تصميم لاسلكي وقابل لإعادة الشحن

قرص دوّار فريد لقدمَين ناعمتَين كالحرير من الكعب إلى أخمص القدمين

قرص دوّار فريد لقدمَين ناعمتَين كالحرير من الكعب إلى أخمص القدمين

يتميّز القرص الدوّار الفريد بحافة دقة قصوى للحصول على قدمَين ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك كل من القرص الدوّار وحافة الدقة بإزالة مسامير القدم بطريقة دقيقة ولطيفة ومن دون أي مجهود، للمناطق الكبيرة والأصغر.

علاج لطيف لبشرتك

علاج لطيف لبشرتك بفضل أكسيد الألمونيوم المدني الطبيعي المدمج في القرص.

تصميم مقبض حائز جوائز

تصميم مقبض حائز جوائز

تصميم مريح وحائز جوائز يسمح لك بالوصول إلى الكعب وأصابع قدمَيك.

المواصفات التقنية

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