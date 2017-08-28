قرص دوّار فريد لقدمَين ناعمتَين كالحرير من الكعب إلى أخمص القدمين

يتميّز القرص الدوّار الفريد بحافة دقة قصوى للحصول على قدمَين ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك كل من القرص الدوّار وحافة الدقة بإزالة مسامير القدم بطريقة دقيقة ولطيفة ومن دون أي مجهود، للمناطق الكبيرة والأصغر.