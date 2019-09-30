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تم إيقافه

جهاز صوت CD

AZ318B/10

الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

هل تريد الاستمتاع بالمجموعات الموسيقية الموجودة على مشغّل الموسيقى المحمول بدون استخدام سماعة رأس؟ قم بتوصيل مقبس USB Direct بجهاز الصوت المزوّد بقرص CD من Philips واستمتع بالموسيقى الرقمية المفضّلة لديك عبر مكبرات الصوت القوية، في أي وقت ومن أي مكان.

عرض جميع المزايا

الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

  • تصميم صغير

  • USB

منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.

تشغيل MP3-CD وCD وCD-R/RW

تشغيل MP3-CD وCD وCD-R/RW

يعتبر MP3 اختصاراً لـ "طبقة صوت MPEG 1 مقاس 7.6 سم (3 بوصات)". وتعد تقنية MP3 من تقنيات الضغط المبتكرة ويتم من خلالها تصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير، وقد أصبحت تقنية MP3 هي تنسيق ضغط الصوت القياسي المستخدم على شبكة ويب العالمية، للسماح بنقل ملفات الصوت من خلالها بسهولة وسرعة.

إعادة تشغيل القرص المضغوط/التشغيل العشوائي/البرمجة للاستمتاع بالموسيقى على طريقتك الخاصة

المواصفات التقنية

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