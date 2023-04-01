يزيل مسببات الحـساسية والبكتيريا والفيروسات والروائح والغازات

تنفس بسهولة مع تنقية مستمرة للهواء في جميع الأوضاع، تزيل 99,97% من مسببات الحـساسية، و99,9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة جواً، بالإضافة إلى تقليل الغازات والروائح الضارة - بأمان، بدون أيونات أو مواد كيميائية أو انبعاثات أوزون. (5-7)