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السلسلة 600 مروحة عمودية
جديد
الدعم
ACP625/00
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ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
استمتع بتدفق هواء قوي وهادئ لأقصى قدر من التبريد، مع تصميم مريح بـ 3 سرعات ودوران تلقائي. يتميز تصميم هذه المروحة بالجودة والثبات، وتوفر راحة منعشة يومًا بعد يوم.
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