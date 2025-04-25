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جميع السلاسل

  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • ACP620
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • Ares, Ares 600, 600 Series, Komodo, Pedestal Fan, Stand Fan, Cooling Fan
  • ACP620

تم إيقافه

السلسلة 600مروحة عمودية

ACP620/01

تبريد قوي ومضمون

استمتع بتدفق هواء قوي وهادئ لأقصى قدر من التبريد، مع تصميم مريح بـ 3 سرعات ودوران تلقائي. يتميز تصميم هذه المروحة بالجودة والثبات، وتوفر راحة منعشة يومًا بعد يوم.

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تبريد قوي ومضمون

  • قوة تدفق هواء المروحة 3250 م3/الساعة

  • تشغيل هادئ عند 40 ديسيبل(أ)

  • قابلة للإمالة والتأرجح

  • قطر الرأس 45 سم

تبريد قوي يمكنك الشعور به حتى من على بُعد.

تبريد قوي يمكنك الشعور به حتى من على بُعد.

مع تدفق هواء يصل إلى 30 مترًا، تضمن هذه المروحة نسيمًا لطيفًا ومنعشًا يحافظ على الغرفة بأكملها مريحة

انسياب هواء وفير لراحة فورية

انسياب هواء وفير لراحة فورية

يوفر تدفق هواء تبريد قوي يبلغ 3250 متر مكعب/ساعة لتبريد الغرفة بأكملها بسرعة. قل وداعًا للهواء الراكد ورحب بنسيم منعش يصل إلى كل ركن من أركان مساحتك.

تبريد هادئ عند أقل إعداد

تبريد هادئ عند أقل إعداد

استمتع ببيئة هادئة للعمل أو القراءة أو النوم مع نسيم لطيف لا يسبب إزعاجًا. تعمل المروحة بمستوى ضوضاء منخفض يصل إلى 40 ديسيبل(أ) عند أقل إعداد ليبقى الجو هادئًا ومريحًا.

المواصفات التقنية

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