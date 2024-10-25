استشعار وتكيّف تلقائي لنتائج مثالية

توفر لك التقنية التكيفية الذاتية الجديدة المشغلة بواسطة الذكاء الاصطناعي تجربة أكثر ذكاء (12). فهي تفكر وتتعلم وتتكيف ذاتيًا مع احتياجاتك حتى لا تضطر إلى التصرف بنفسك. ولا تتفاعل مع أجهزة الاستشعار فحسب بل أيضًا مع حجم الغرفة والبيانات الخارجية والأنماط السلوكية. وتوفر التقنية تلقائيًا هواء نظيفًا وصحيًا ويبقي مستوى الضوضاء واستهلاك الطاقة عند أدنى حد. يمكنك كذلك الاختيار من بين 4 مستويات سرعة: وضع النوم والسرعة 1 و2 والسرعة القصوى للتحكم الكامل في تدفق الهواء ومستوى الصوت.