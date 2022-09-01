AC1711/90
تنقية الهواء في أقل من 10 دقائق (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 300 م³/الساعة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 78 م بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الهواء النظيف ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 300 م/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م في غضون 10 دقائق. (1)
نقدّم عملية تنقية ثلاثية المراحل مع تقنية NanoProtect HEPA والكربون النشط والفلتر الأولي، لضمان حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات. تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوّثات وتستخدم شحنة كهرباء استاتيكية لجذبها، ما يمكّنها من تنقية الهواء بشكل أسرع من فلتر HEPA H13 المستخدَم لأغراض طبية. (5)
تلتقط تقنية VitaShield الرذاذات والجزيئات التي يكون حجمها أصغر من أصغر فيروس كورونا معروف (6). لا شيء يمرّ عبر VitaShield تقريبًا - فهي تقوم بإلغاء تفعيل الفيروسات واحتباسها في الداخل. تم اختبارها بشكلٍ منفصل من قبل Airmid health-group للتأكد من قدرتها على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء (2). وتم اختبارها أيضًا للتأكد من فعاليتها ضد فيروس كورونا (7).
يقوم مستشعر AeraSense الاحترافي بمسح الهواء 1000 مرة في الثانية للكشف عن الملوثات الضارة واختيار السرعة الصحيحة بذكاء لكل بيئة. ويعرض جودة الهواء في الوقت الحقيقي، ما يظهر مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.
تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباريًا وصارمًا قبل إخراجها من المصنع واعتمادها من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة.
في وضع السكون، يعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء مطلق تقريبًا لتستمتع بهواء نظيف وأنت تنام. ويمكن خفت مؤشر جودة الهواء والضوء على واجهة المستخدم أو إطفاؤهما لتفادي أي إزعاج بسبب الضوء.
بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيله على طاقة قصوى تبلغ 27 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة متوهجة. وهو يمتثل لمعايير عالمية صارمة حول مستوى الفعالية المرتفع.
يحسب جهاز تنقية الهواء عمر الفلتر بدقة بالاستناد إلى مستوى التلوث ووقت التشغيل. ويُبلغك عندما تحتاج إلى استبدال الفلتر، لصيانة سهلة.
تم تصميم جهاز تنقية الهواء لتنظيف أسهل باستخدام الهيكل البلاستيكي الأسطواني البسيط. وهو يستخدم فلترًا مضمنًا يجمع 3 وظائف في جهاز واحد، لذا لا حاجة إلى تغيير الفلتر بشكل منفصل.
شغّل منتجك في الوضع التلقائي الذكي أو اختر من بين 4 مستويات سرعة: وضع النوم والسرعة1 والسرعة2 والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.
موفرة للطاقة
الصيانة
الوزن والأبعاد
الأداء
مدى الاستفادة
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