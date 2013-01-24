إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*

يزيل الرذاذات، بما في ذلك تلك التي تحتوي على فيروسات الجهاز التنفسي، من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر. يقوم أيضًا بتنظيف الهواء من خلال إزالة ما يصل إلى 99,9% من الرذاذات في الهواء التي قد تحتوي على فيروسات.*