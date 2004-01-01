مصطلحات البحث

AR
EN
  • -{discount-value}

    منتجات مشابهة

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • (1) معدل تسليم الهواء النظيف مقارنة بالطراز السابق Philips AC0850
    • (2) تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف وفقًا للمعيار GB/T18801-2022. وتم حساب مساحة التنقية المناسبة وفقًا للمعيار NRCC-54013.
    • (3) المحسوب: غرفة بحجم 48 مترًا مكعبًا، ومعدل تسليم هواء نظيف يبلغ 250 مترًا مكعبًا/الساعة
    • (4) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0,003 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية.
    • (5) ضغط الصوت IEC 60704، على بُعد 1.5 متر.
    • (6) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار باستخدام عث الغبار المنزلي وغبار طلع الباتولا ومسببات الحساسية من القطط وفقًا للمعيار SOP 350.003 من معهد OFI النمساوي.
    • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008، من تأليف جاي بوسكيت وما يقرب من 50 خبيرًا آخر، مجلة Allergy 2008:‏ 63 (الملحق 86): 8-160.
    • (8) اختبار معدل تقليل الميكروبات من قِبل مختبر GMT بفيروس الإنفلونزا (H1N1) في غرفة اختبار بحجم 30 مترًا مكعبًا، باستخدام وضع السرعة القصوى لمدة ساعة.
    • (9) تم الاختبار وفقًا للمعيار GB21551.3-2010 باستخدام بكتيريا المكورة العنقودية، في غرفة بحجم 30 مترًا مكعبًا، لمدة ساعة واحدة، في وضع السرعة القصوى، من قِبل مختبر طرف ثالث
    • (10) اختبار معدل تقليل الميكروبات في مختبر خارجي، مع تشغيل الجهاز في وضع السرعة القصوى لمدة ساعة في غرفة اختبار تحتوي على رذاذات فيروس HCOV-229E. رغم أنه مرتبط به، فإن فيروس HCOV-229E ليس سارس-كوف-2 الذي يسبب كوفيد-19.
    • (11) يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.