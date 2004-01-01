هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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(1) معدل تسليم الهواء النظيف مقارنة بالطراز السابق Philips AC0850
(2) تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف وفقًا للمعيار GB/T18801-2022. وتم حساب مساحة التنقية المناسبة وفقًا للمعيار NRCC-54013.
(3) المحسوب: غرفة بحجم 48 مترًا مكعبًا، ومعدل تسليم هواء نظيف يبلغ 250 مترًا مكعبًا/الساعة
(4) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0,003 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية.
(5) ضغط الصوت IEC 60704، على بُعد 1.5 متر.
(6) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار باستخدام عث الغبار المنزلي وغبار طلع الباتولا ومسببات الحساسية من القطط وفقًا للمعيار SOP 350.003 من معهد OFI النمساوي.
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008، من تأليف جاي بوسكيت وما يقرب من 50 خبيرًا آخر، مجلة Allergy 2008: 63 (الملحق 86): 8-160.
(8) اختبار معدل تقليل الميكروبات من قِبل مختبر GMT بفيروس الإنفلونزا (H1N1) في غرفة اختبار بحجم 30 مترًا مكعبًا، باستخدام وضع السرعة القصوى لمدة ساعة.
(9) تم الاختبار وفقًا للمعيار GB21551.3-2010 باستخدام بكتيريا المكورة العنقودية، في غرفة بحجم 30 مترًا مكعبًا، لمدة ساعة واحدة، في وضع السرعة القصوى، من قِبل مختبر طرف ثالث
(10) اختبار معدل تقليل الميكروبات في مختبر خارجي، مع تشغيل الجهاز في وضع السرعة القصوى لمدة ساعة في غرفة اختبار تحتوي على رذاذات فيروس HCOV-229E. رغم أنه مرتبط به، فإن فيروس HCOV-229E ليس سارس-كوف-2 الذي يسبب كوفيد-19.