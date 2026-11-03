صورة وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

بفضل Dolby Vision وDolby Atmos المدمجتين، ستبدو أفلامك وبرامجك وألعابك مذهلة صورةً وصوتًا. شاهد الصورة كما أراد لك المخرج أن تراها، فلا مزيد من المشاهد المخيبة للآمال التي تكون مظلمة جدًا بحيث يصعب تمييزها! اسمع كل كلمة بوضوح. واستمتع بالمؤثرات الصوتية كما لو كانت تحدث من حولك بالفعل.