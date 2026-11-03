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75MLED631/56
لكل لحظة حماسية
يتميز تلفزيون MLED631 بمحرك الصور الذكي P5 AI الذي يوفر تفاصيل فائقة للصور وحركة سلسة مدمجة بذكاء، مما يتيح تجربة ألعاب آسرة. يوفر لك تلفزيون Mini-LED الأقل سعرًا لدينا صورة فائقة. وتُظهر تقنية Quantum Dot تفاصيل وألوانًا مذهلة في أي إضاءة.
تلفزيون ذكي MiniLED مقاس 189 cm(75")
محرك الصور الذكي P5 AI
Google TV™
Dolby Vision وDolby Atmos
يستفيد محرك الصور الذكي Philips P5 المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خوارزميات التعلّم العميق لتحسين التباين ودقة الألوان والحدة في الوقت الفعلي. ومن خلال تجاوز اختناقات الإشارة وإزالة التشوهات ديناميكيًا، فإنه يوفر وضوحًا مثاليًا بمستوى الدقة الأصلية.
ألوان أكثر جرأة. درجات بيضاء أكثر نقاءً. درجات سوداء أكثر عمقًا. تتيح تقنية Quantum Dot MiniLED صورة ساطعة وغنية بالتفاصيل مع تباين فائق الدقة، وستشاهد ألوانًا أكثر من أي وقت مضى!
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos المدمجتين، ستبدو أفلامك وبرامجك وألعابك مذهلة صورةً وصوتًا. شاهد الصورة كما أراد لك المخرج أن تراها، فلا مزيد من المشاهد المخيبة للآمال التي تكون مظلمة جدًا بحيث يصعب تمييزها! اسمع كل كلمة بوضوح. واستمتع بالمؤثرات الصوتية كما لو كانت تحدث من حولك بالفعل.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
تختلف تطبيقات Android المتاحة حسب البلد. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة متجر Google Play المحلي لديك.
الصور المعروضة على الموقع الإلكتروني غير تعاقدية. يُرجى دائمًا الرجوع إلى التلفزيون الفعلي المباع في منافذ أو متاجر التجزئة.
يختلف توفر تطبيقات التلفزيون الذكي حسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يختلف تطبيق Philips TV Remote والوظائف المرتبطة به حسب طراز التلفزيون ومشغل الخدمة والبلد، وكذلك حسب طراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
يعتمد دليل البرامج الإلكتروني (EPG) وإمكانية العرض الفعلية (حتى 8 أيام) على البلد ومشغل الخدمة.
يلزم الاشتراك في Netflix. يخضع للشروط الواردة على https://www.netflix.com
تتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
Amazon وAlexa وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
يلزم الاشتراك في Disney+. يخضع للشروط الواردة على https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney والكيانات المرتبطة بها. تتوفر Disney+ بلغات وبلدان محددة.
يتوفر Google Assistant بلغات وبلدان مختلفة وفقًا لأنواع المنتجات.
يختلف توفر خدمات التحكم الصوتي ووظائفها حسب البلد واللغة.
حجم الذاكرة (Flash): 64GB، وقد تختلف مساحة القرص الفعلية المتاحة (اعتمادًا على التطبيقات المثبتة مسبقًا أو المثبتة ونظام التشغيل المثبت وما إلى ذلك)
Google TV هو اسم تجربة البرنامج لهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC.
Google TV هو اسم تجربة البرنامج لهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC. تُعد YouTube وOk Google والعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google LLC.
الصور لأغراض توضيحية
الصور المعروضة على الموقع الإلكتروني غير تعاقدية. يُرجى دائمًا الرجوع إلى التلفزيون الفعلي المباع في منافذ أو متاجر التجزئة.