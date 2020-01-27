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تم إيقافه

6600 series4K UHD‏، LED‏، Smart TV

65PUT6654/56

4K UHD‏، LED‏، Smart TV

انتقل إلى قلب الحدث في أي غرفة كنت مع تلفزيون Philips المصمم ليناسب أي مكان. تتميّز الصورة بجودة عالية جدًا لدرجة أنك ستشعر بأنك جزءًا منها. أما أداء دقة 4K فيمنحك صورًا ساطعة وزاهية.

عرض جميع المزايا

مع Pixel Precise Ultra HD

4K UHD‏، LED‏، Smart TV

  • 164 سم (65 بوصة)

  • HDR 10+‎

  • Pixel Precise Ultra HD

صوت واضح من مكبرات الصوت بنطاق كامل.

دعم HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

دعم HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

تم تصميم تلفزيون Philips للاستفادة من تنسيق الفيديو HDR10+‎ إلى أقصى حد. فيتم تعديل مستويات التباين واللون والسطوع من إطار إلى آخر. سواء أأردت مشاهدة مسلسل رائج أم الفيلم الضارب الجديد، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.

إطار بسيط ورفيع. حامل ثابت.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  3. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  5. يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.