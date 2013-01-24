مصمم للاستمتاع بتجربة أفضل مع Netflix

يغيّر Netflix تجربة الترفيه بطرق متعددة، بما في ذلك المساعدة في تطوير الابتكارات على الأجهزة التي تستخدمها لمشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام. عندما ترى شعار Netflix Recommended TV (تلفزيون موصى به من Netflix) على تلفزيون ذكي، ستعرف أنه نجح عملية تقييم صارمة مبنية على العوامل التي يقدّرها المشتركون بالأكثر.