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دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED ذكي

65OLED873/56
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    دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED ذكي

    65OLED873/56

    دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED

    تلفزيون OLED حجم 65 بوصة من Philips الحائز جوائز. ارتقِ بتجربة الترفيه بفضل محرك المعالجة P5 القوي، الذي يوفر معالجة لمصدر الإدخال لتزويدك بصور مثالية، بالإضافة إلى مستويات حدة وألوان وتباين وحركة استثنائية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED ذكي

    دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED

    تلفزيون OLED حجم 65 بوصة من Philips الحائز جوائز. ارتقِ بتجربة الترفيه بفضل محرك المعالجة P5 القوي، الذي يوفر معالجة لمصدر الإدخال لتزويدك بصور مثالية، بالإضافة إلى مستويات حدة وألوان وتباين وحركة استثنائية. إكتشف كلّ المميزات

    دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED

    تلفزيون OLED حجم 65 بوصة من Philips الحائز جوائز. ارتقِ بتجربة الترفيه بفضل محرك المعالجة P5 القوي، الذي يوفر معالجة لمصدر الإدخال لتزويدك بصور مثالية، بالإضافة إلى مستويات حدة وألوان وتباين وحركة استثنائية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED ذكي

    دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED

    تلفزيون OLED حجم 65 بوصة من Philips الحائز جوائز. ارتقِ بتجربة الترفيه بفضل محرك المعالجة P5 القوي، الذي يوفر معالجة لمصدر الإدخال لتزويدك بصور مثالية، بالإضافة إلى مستويات حدة وألوان وتباين وحركة استثنائية. إكتشف كلّ المميزات

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      دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED

      مع Ambilight‏ من 3 جوانب

      • 164 سم (65 بوصة)
      • 4K Ultra HD، تلفزيون OLED
      • رباعي النواة
      • DVB-T/T2
      Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

      Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

      مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.

      محرك P5 من Philips. عرض مثالي، مهما كان المصدر.

      محرك P5 من Philips. عرض مثالي، مهما كان المصدر.

      يوفر محرك P5 Perfect Picture من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. يبدو التباين واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة لدرجة أنه لن يغيب نظرك عن الكرة مهما كانت المباراة سريعة.

      تلفزيون OLED. اختبر محتويات تنبض بالحياة.

      تلفزيون OLED. اختبر محتويات تنبض بالحياة.

      مع تلفزيون OLED من Philips، ستشعر بأن كل المشاهد حقيقية لدرجة مدهشة. يمكن إطفاء ضوء كل بكسل أو خفته بصورة فردية، والنتيجة هي درجات أغنى من اللون الأسود وألوان زاهية وتباين مذهل. حتى التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة تتم إعادة إنتاجها بدقة. ستحصل أيضًا على زاوية عرض أعرض، وبفضل محرك المعالجة من Philips، ستحصل على حركة سلسة وجميلة.

      اعتماد UHD Premium. متّع نظرك.

      اعتماد UHD Premium. متّع نظرك.

      يضمن لك اعتماد Ultra HD Premium على تلفزيون OLED من Philips الحصول على صورة بدقة 4K UHD تنبض بالحياة للمحتوى الذي تحبه. سيدهشك المستوى الأعلى من السطوع والتباين والمجموعة الأوسع من الألوان التي تُظهر الملايين من التدرجات السلسة. سينبض محتوى HDR الذي تشاهده بالحياة مع المزيد من العمق والتفاصيل بصورة واقعية.

      أعلى مستوى من التباين والألوان والحدة بفضل HDR Perfect

      أعلى مستوى من التباين والألوان والحدة بفضل HDR Perfect

      توفر High Dynamic Range Perfect تجربة حسية لالتقاط المحتوى الأصلي بالقدر نفسه من الغنى والحيوية. استمتع بمناطق مشرقة أكثر سطوعًا ومستوى تباين مثالي وألوان زاهية تمامًا كما أراد المخرج.

      انغمس بالألوان الداكنة مع التباين المثالي الذي يتميّز به تلفزيون OLED

      انغمس بالألوان الداكنة مع التباين المثالي الذي يتميّز به تلفزيون OLED. تمنح وحدات البكسل العضوية الباعثة للضوء ذاتيًا أدكن مستويات اللون الأسود، بفضل قدرتها الفريدة على الانطفاء بالكامل، فلا يُسمح ببعث الضوء أو مروره على الإطلاق عبر وحدات البكسل. يؤدّي هذا الأمر إلى تزويدك بنطاق واسع من التباين على شاشتك، للحصول على تدرجات وألوان تنبض بالحياة، لا يمكن الحصول عليها مع تقنية تلفزيون LED.

      اسمع أدقّ التفاصيل مع صوت DTS HD Premium

      تقدّم حزمة DTS HD Premium معالجة صوتية متطورة للاستمتاع بصوت أفضل من مكبرات الصوت. ستستمتع بصوت غامر وجهير عميق وحوار واضح جدًا من دون أي تقلّبات أو اقتطاع أو تشويش، مع الحفاظ على نقاء المحتوى الأصلي.

      تقنية Triple Ring من Philips لصوت قوي ومحسّن

      بفضل تقنية Triple Ring من Philips تكون حركة مكبر الصوت أقوى في مضخمات الصوت لدينا. وتسمح الحركة الإضافية بالحصول على صوت نابض أكثر للاستمتاع بصوت قوي حتى في تصميم التلفزيون الرفيع من Philips.

      معرض التطبيقات من Philips لتجربة ترفيهية في منزلك

      إن معرض التطبيقات من Philips عبارة عن مجموعة متنوّعة وكبيرة من التطبيقات عبر الإنترنت التي يمكنك الوصول إليها فور توصيل Smart TV بالإنترنت. إنها بهذه البساطة! ما عليك سوى تشغيل التلفزيون، والاتصال بالإنترنت لاختبار عالم جديد بالكامل من الترفيه عبر الإنترنت.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        ثلاثي الجوانب
        ميزات Ambilight
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD، ‏OLED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        محرك Pixel
        محرك P5 Perfect Picture
        تحسين الصورة
        • الحركة المثالية الطبيعية
        • Ultra Resolution
        • Micro Dimming Perfect
        • 4100 بكسل لكل بوصة

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • وظيفة MultiRoom لبث المحتوى بين جهاز عميل وجهاز خادم
        • SimplyShare
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • YouTube
        • متجر Philips
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل الاستخدام على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • دليل التلفزيون

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        30 واط
        ميزات الصوت
        تقنية الحلقات الثلاثية
        تحسين الصوت
        • صوت واضح
        • الصوت الذكي
        • صوت DTS-HD Premium

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد USB
        2
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        عدد توصيلات AV
        1
        اتصالات لاسلكية
        • نطاق مزدوج
        • Wi-Fi 802.11n 2x2 مدمج
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • خرج سماعة الرأس
        • الهوائي IEC75
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.2
        نعم، على كل HDMI

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على HDMI1
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 30 هرتز
        إدخالات الكمبيوتر على HDMI2/3
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 30 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI2/3
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 60 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم HEVC
        نعم
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1640  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        1000  ملليمترًا
        عمق العلبة
        200  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1452,7  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        839,5  ملليمترًا
        تعيين العمق
        56,5  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1452,7  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        891,9  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        280  ملليمترًا
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        ‎300 x 300 مم
        وزن المنتج
        23,8  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        24.2  كلغ
        الوزن مع التغليف
        34  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • بطاريتان AA
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • حامل التثبيت على الطاولة

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريتان AA
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          • تجدر الإشارة إلى أن وظيفة HDR في التلفزيون لديك مدعومة حاليًا عبر البث وUSB فقط.
          • لا تتوفر برامج أفلام Netflix إلا عبر جهاز فك تشفير لمزوّد المحتوى لديك (وليست متوفرة على التلفزيون). لذا يرجى الاتصال بمزوّد المحتوى الخاص بك للاشتراك بـ Netflix.
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