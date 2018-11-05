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تم إيقافه
65OLED803/56
رفيع جدًا، دقة 4K UHD، تلفزيون OLED بنظام Android
استمتع بتجربة مشاهدة أغنى بفضل تلفزيون 803 OLED من Philips، مع صور محسّنة بدقة 4K UHD وزاوية مشاهدة أعرض. استمتع بمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب بطريقة غامرة مع Ambilight. ولن يستولي هذا التلفزيون الذكي على غرفة معيشتك إلا إذا أردت ذلك.
تلفزيون Ambilight حجم 164 سم (65 بوصة)
4100 Picture Performance Index
WCG 99% بفضل HDR perfect
محرك P5 Perfect Picture
تقدّم حزمة DTS HD Premium معالجة صوتية متطورة للاستمتاع بصوت أفضل من مكبرات الصوت. ستستمتع بصوت غامر وجهير عميق وحوار واضح جدًا من دون أي تقلّبات أو اقتطاع أو تشويش، مع الحفاظ على نقاء المحتوى الأصلي.
مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.
تقدّم لك الذاكرة سعة 16 جيجابايت القابلة للتوسيع مساحة كافية لتخزين كل محتوياتك المفضّلة ولتثبيت المزيد من التطبيقات.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
سيتم تضمين مساعد Google في تحديث البرنامج لأجهزة التلفزيون بنظام Android للعام 2018.