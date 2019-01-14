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6000 series

رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

58PUT6183/56
  • رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV
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    6000 series رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    58PUT6183/56

    رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    استمتع بالنقاوة التي تقدّمها دقة 4K UHD في تلفزيون Smart TV سهل الاستخدام. شاهد كل المحتويات بسلاسة وحدّة تامة بفضل محرك Pixel Precise Ultra HD. أما نظام SAPHI فيمكّنك من الوصول بسرعة إلى المحتوى المفضّل لديك: ليلة برعاية أفلام Netflix بكبسة زر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    استمتع بالنقاوة التي تقدّمها دقة 4K UHD في تلفزيون Smart TV سهل الاستخدام. شاهد كل المحتويات بسلاسة وحدّة تامة بفضل محرك Pixel Precise Ultra HD. أما نظام SAPHI فيمكّنك من الوصول بسرعة إلى المحتوى المفضّل لديك: ليلة برعاية أفلام Netflix بكبسة زر. إكتشف كلّ المميزات

    رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    استمتع بالنقاوة التي تقدّمها دقة 4K UHD في تلفزيون Smart TV سهل الاستخدام. شاهد كل المحتويات بسلاسة وحدّة تامة بفضل محرك Pixel Precise Ultra HD. أما نظام SAPHI فيمكّنك من الوصول بسرعة إلى المحتوى المفضّل لديك: ليلة برعاية أفلام Netflix بكبسة زر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

    استمتع بالنقاوة التي تقدّمها دقة 4K UHD في تلفزيون Smart TV سهل الاستخدام. شاهد كل المحتويات بسلاسة وحدّة تامة بفضل محرك Pixel Precise Ultra HD. أما نظام SAPHI فيمكّنك من الوصول بسرعة إلى المحتوى المفضّل لديك: ليلة برعاية أفلام Netflix بكبسة زر. إكتشف كلّ المميزات

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      رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

      مع محرك Pixel Precise UHD ونظام Saphi

      • 146 سم (58 بوصة)
      • ‎800 Picture Performance Index
      • HDR Plus
      • Pixel Precise Ultra HD
      SAPHI. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

      SAPHI. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

      SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، وغيرها.

      دقة 4K Ultra HD. صور فائقة الوضوح وكأنك في قلب الحدث.

      دقة 4K Ultra HD. صور فائقة الوضوح وكأنك في قلب الحدث.

      مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.

      HDR Plus. مستوى محسّن من التباين والألوان والحدّة.

      HDR Plus. مستوى محسّن من التباين والألوان والحدّة.

      High Dynamic Range Plus هو معيار جديد في عالم الفيديو. فهو يقدّم معنى جديدًا لمفهوم الترفيه داخل المنزل بفضل التحسينات في مستوى التباين واللون. استمتع بتجربة حسيّة تلتقط الصور الأساسية الغنية والحيوية إلا أنها تعكس بدقة نوايا مبتكِر المحتوى. أما النتيجة النهائية؟ فهي مناطق مشرقة أكثر سطوعًا، ومستوى تباين أعلى، ومجموعة أكبر من الألوان والتفاصيل التي لم تشهدها من قبل.

      تصميم رفيع ومتين في آن.

      تم تصميم الحامل الرفيع والجديد الذي نقدّمه لتغيير المساحة تحت تلفزيونك حيث يتواجد الحامل التقليدي عادةً، لتزويدك بتجربة مشاهدة غامرة. احصل الآن على تلفزيون ثابت بثقة مع تصميم عصري جدًا.

      Pixel Precise Ultra HD. صور سلسة بعمق استثنائي.

      يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة، في كل مرة ومهما كان المصدر.

      Micro Dimming Pro. تباين ذكي لمشاهد حيوية.

      تحسّن تقنية Micro Dimming Pro مستوى التباين في التلفزيون بالاستناد إلى ظروف الإضاءة في غرفتك. وعند دمجها مع البرنامج المميّز الخاص الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة، ستستمتع بمستوى تباين استثنائي وجودة صور مذهلة، لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير، في النهار أو في الليل.

      معرض التطبيقات من Philips، مع إمكانية الوصول إلى Youtube وNetflix والمزيد غير ذلك.

      إن معرض التطبيقات من Philips عبارة عن مجموعة متنوّعة وكبيرة من التطبيقات عبر الإنترنت التي يمكنك الوصول إليها فور توصيل Smart TV بالإنترنت. إنها بهذه البساطة! ما عليك سوى تشغيل التلفزيون، والاتصال بالإنترنت لاختبار عالم جديد بالكامل من الترفيه عبر الإنترنت.

      جهير عميق وحوار واضح جدًا.

      تحسّن تقنية DTS HD معالجة الصوت عبر الحفاظ على محتوى الصوت الأصلي للاستمتاع بصوت أفضل من مكبرات الصوت مع حوار واضح جدًا.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        تحسين الصورة
        • خفت مصغّر
        • Pixel Precise Ultra HD
        • Ultra Resolution
        • 900 بكسل لكل بوصة
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 30 هرتز
        إدخالات الكمبيوتر على HDMI1
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 30 هرتز
        إدخالات الكمبيوتر على HDMI2/3
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI2/3
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 60 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        دعم HEVC
        نعم

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • MultiRoom لبث المحتوى من جهاز عميل
        • SimplyShare
        • معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*
        التلفزيون التفاعلي
        HbbTV
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • التواصل الاجتماعي على التلفزيون
        • YouTube
        • Netflix TV
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • تكبير/تصغير، تمديد
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • دليل التلفزيون
        • فيديو عند الطلب

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.AAS
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        • صوت محيطي مذهل
        • صوت واضح
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • الصوت الذكي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات AV
        1
        عدد توصيلات HDMI
        3
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • Wi-Fi 802.11n 2x2 مدمج
        • نطاق مزدوج
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • خرج سماعة الرأس

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        160  ملليمترًا
        وزن المنتج
        15.2  كلغ
        تعيين العرض
        1302  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1302  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        300 x ‏200 مم
        ارتفاع العلبة
        880  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1425  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        796  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        19.6  كلغ
        تعيين العمق
        85.1  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        860.1  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        224  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        15.4  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.
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