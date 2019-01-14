SAPHI. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، وغيرها.