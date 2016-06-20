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5800 series

4K Ultra Slim، ‏LED TV

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  • 4K Ultra Slim، ‏LED TV 4K Ultra Slim، ‏LED TV 4K Ultra Slim، ‏LED TV
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    5800 series 4K Ultra Slim، ‏LED TV

    55PUT5801/56

    4K Ultra Slim، ‏LED TV

    يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    5800 series 4K Ultra Slim، ‏LED TV

    4K Ultra Slim، ‏LED TV

    يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    4K Ultra Slim، ‏LED TV

    يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    5800 series 4K Ultra Slim، ‏LED TV

    4K Ultra Slim، ‏LED TV

    يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

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      • 139 سم (55 بوصة)
      • 4K Ultra HD، ‏LED TV
      • DVB-T/T2
      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.

      أربعة إدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      أربعة إدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      يحسّن Picture Performance Index كل عنصر مشاهدة

      يحسّن Picture Performance Index كل عنصر مشاهدة

      يجمع Picture Performance Index بين تقنية الشاشة من Philips ومحركات معالجة الصور المتطورة، لتحسين عناصر التلقي: الدقة والحركة والتباين واللون. بغض النظر عن المصدر، ستستمتع دائمًا بصور نقية جدًا مع تفاصيل وعمق مذهل، وتدرجات اللون الأسود الأعمق، وتدرجات اللون الأبيض الأكثر سطوعًا، وأزهى الألوان، بالإضافة إلى تدرجات شبيهة بالألوان الطبيعية في كل مرة.

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      اكتشف صورًا بدقة Ultra HD مع Pixel Plus Ultra HD

      اختبر حدّة 4K Ultra HD مع محرّك Pixel Plus Ultra HD من Philips. فهو يحسّن جودة الصورة لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. استمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق في كل مرة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        55  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        139  سم
        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        السطوع
        350  cd/m²
        تحسين الصورة
        Pixel Plus Ultra HD
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1/2
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI3/4
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 30 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • MPEG1 L1/2
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.AAS
        • ‎.SRT
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • تفاعل المستخدم

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 4.3
        • 16:9

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        ضبط مستوى الصوت التلقائي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        عدد USB
        2
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • دخل الصوت يسار/يمين

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        &lt; = 0,5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        175  ملليمترًا
        وزن المنتج
        12.5  كلغ
        تعيين العرض
        1243  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1243  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        200 x‏ 300 مم
        ارتفاع العلبة
        824  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1355  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        720  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        18.5  كلغ
        تعيين العمق
        81  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        776  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        220  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        14  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
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