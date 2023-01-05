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OLED+ تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins

تم إيقافه

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OLED+تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins

55OLED935/56

OLED+ تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins

تم إيقافه

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Philips Smart TV App

The Philips Smart TV app turns your smartphone or tablet into a smart remote, letting you switch channels, adjust volume, browse apps, and fine-tune your Ambilight settings with ease.

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Philips Smart TV App

البرامج وبرامج التشغيل

ترقية البرنامج

  • الإصدار: 201.000.215.200
  • ZIP ملف, 1.1 GB
  • 5 January 2023

تاريخ البرامج الثابتة

  • الإصدار: 201.000.215.200
  • PDF ملف, 575.8 kB
  • 5 January 2023

الدلائل والمستندات

الكتيّب التجاري المترجم - English (US)

  • PDF ملف, 724.3 kB
  • 20 February 2023

دليل المستخدم

  • PDF ملف, 1.6 MB
  • 8 March 2023

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