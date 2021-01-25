ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
55OLED935/56
صورة مذهلة. صوت سينمائي.
شاهد أفلامك على التلفزيون الذي تستحقّه. يتميّز تلفزيون OLED+ المذهل هذا من Philips بمكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى من Bowers & Wilkins وبأحدث معالجة للصور P5 مع الذكاء الاصطناعي. احصل على صور شبيهة بالواقع وصوت استثنائي مع حوار واضح جدًا.
محرك الصور المزدوج P5 بالذكاء الاصطناعي
صوت من توقيع Bowers & Wilkins
Ambilight من 4 جوانب
139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
احصل على صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها بفضل معالج P5 من Philips المزوّد بمحرك صور مزدوج بالذكاء الاصطناعي. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق الصور بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهده، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.
تصميم مكبر صوت حصري من توقيع مهندسي الصوت الأسطوريين Bowers & Wilkins، لتزويدك بأداء استثنائي وشبيه بالواقع. تتميّز مكبرات الصوت بأنها توجّه الصوت إلى الأعلى، وتسمح لك بالاستفادة من Dolby Atmos إلى أقصى حد. يحافظ التويتر المركزي على نقاوة الحوار بغض النظر عن مستوى الدراما.
مع Ambilight من 4 جوانب من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
حجم الذاكرة (Flash) : 16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.