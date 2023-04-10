التفاصيل والعمق. OLED Ambilight TV.

تبدو الصور النابضة بالحياة لتلفزيون OLED Ambilight، الذي يتميز بدقة 4K (UHD)، مذهلة دائمًا حتى لو تم عرضها من أي زاوية، حيث تظهر المرئيات ذات اللون الأسود باللون الأسود دائمًا، لا الرمادي، وسترى كل التفاصيل في الظلال أو المناطق الساطعة. يتم دعم كل تنسيقات HDR الرئيسية، ومن ثَمَّ ستشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد.