العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريتان AAA
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
- جهاز تحكم عن بُعد
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون بدقة 4K من Philips هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون بدقة 4K من Philips هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون بدقة 4K من Philips هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون بدقة 4K من Philips هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات
تتيح لك خاصية HDMI 2.1 الحصول على أفضل ما تقدمه وحدة التحكم الخاصة بك، مع ألعاب أسرع ورسوم سلسلة. ويدعم التفزيون معدل التحديث المتغير (VRR) في حين يتم تفعيل إعداد تأخير الإدخال البطيء تلقائيًا عندما تقوم بتشغيل وحدة التحكم. هذا ويساهم وضع الألعاب في Ambilight بجعل التشويق يبدو أكبر.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
تلفزيون ذكي
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
تفاعل المستخدم
الصوت
إمكانية الاتصال
ميزات فيديو HDMI مدعومة
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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