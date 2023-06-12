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7400 series

تلفزيون مع شاشة LED الذكية من Google

50PUT7428/56
  • يتّسع في كل مكان. مظهر رائع. يتّسع في كل مكان. مظهر رائع. يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
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    7400 series تلفزيون مع شاشة LED الذكية من Google

    50PUT7428/56

    يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

    إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون بدقة 4K من Philips هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات

    7400 series تلفزيون مع شاشة LED الذكية من Google

    يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

    إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون بدقة 4K من Philips هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات

    يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

    إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون بدقة 4K من Philips هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات

    7400 series تلفزيون مع شاشة LED الذكية من Google

    يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

    إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون بدقة 4K من Philips هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل Ambilight

      يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

      Google TV™

      • Google TV قياس 126 سم (50 بوصة)
      • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Google TV™

      رائع للألعاب. معدل تحديث متغير (VRR) وتأخير إدخال بطيء على أي وحدة تحكم.

      تتيح لك خاصية HDMI 2.1 الحصول على أفضل ما تقدمه وحدة التحكم الخاصة بك، مع ألعاب أسرع ورسوم سلسلة. ويدعم التفزيون معدل التحديث المتغير (VRR) في حين يتم تفعيل إعداد تأخير الإدخال البطيء تلقائيًا عندما تقوم بتشغيل وحدة التحكم. هذا ويساهم وضع الألعاب في Ambilight بجعل التشويق يبدو أكبر.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        تحسين الصورة
        • HDR10
        • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)
        • Dolby Vision
        • متوافق مع HDR10+‎
        • Pixel Precise Ultra HD
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        محرك الصورة
        Pixel Precise Ultra HD

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        NTSC
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        دعم HEVC
        نعم

      • تلفزيون ذكي

        نظام التشغيل
        Google TV™
        حجم الذاكرة (Flash)*
        16 غيغابايت

      • ميزات Smart TV

        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • YouTube
        • Netflix
        • Disney+‎
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube Music
        • Amazon Prime Video
        سهولة الاستخدام
        • دليل المستخدم على الشاشة
        • زر القائمة الذكية الشامل
        برنامج ثابت قابل للترقية
        ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        جهاز تحكم عن بُعد
        مع صوت
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • يعمل مع Google Assistant

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • AV1
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        • FLAC
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        • ‎.SSA
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • GIF
        • PNG
        • HEIF
        • BMP

      • تفاعل المستخدم

        جهاز تحكم عن بُعد
        الصوت*
        دليل البرامج الإلكتروني*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تحسين الصوت
        • حوار واضح
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        تكوين مكبر الصوت
        مكبرا صوت اثنين 10 واط

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • Bluetooth 5.0
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • موصل الخدمة
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        HDMI ARC
        نعم على HDMI1
        ميزات HDMI 2.1
        دعم eARC/‏VRR/‏ALLM

      • ميزات فيديو HDMI مدعومة

        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+‎
        • HLG

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد بقوة 220-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        &lt;0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • وضع Eco
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • جهاز تحكم عن بُعد

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        150  ملليمترًا
        وزن المنتج
        11,8  كلغ
        تعيين العرض
        1116  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1116  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        785  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1240  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        645  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        16  كلغ
        تعيين العمق
        82  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        716  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        268  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        12  كلغ
        أبعاد أداة التركيب على الحائط
        200 x‏ 300 مم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • جهاز تحكم عن بُعد

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
          • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
          • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
          • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
          • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • حجم الذاكرة (Flash) : ‏16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
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