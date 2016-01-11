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تم إيقافه
50PFT6200/56
دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
اختبر قوة نظام Android: تلفزيون LED TV رفيع بدقة Full HD مع Pixel Plus HD من سلسلة 5500 من Philips. يتميّز هذا التلفزيون بقدرة معالجة سريعة جدًا لتسهيل عملية التنقل عبر التلفزيون، ويتماشى تصميمه الأنيق مع أدائه السريع في التشغيل.
126 سم (50 بوصة)
Full HD، LED TV
ثنائي النواة، 8 جيجابايت وقابلية التوسع
DVB-T/T2/C
تتضّمن أجهزة التلفزيون التقليدية إطارًا خارجيًا يلتفّ حول التلفزيون مثل إطار الصورة. أما الإطار الخارجي الرفيع جدًا الذي نقدّمه فيتميّز بتصميم عصري ورفيع، للاستمتاع بصور أكثر.
بفضل برنامجنا المميز الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة ويعدّلها وفقًا لذلك، ستستمتع بتباين رائع وجودة صور مذهلة لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير.
يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصور لتقديم لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد قرص DVD، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
ترتبط وظيفة Google Cast بالتطبيقات والأجهزة الجاهزة لاستخدام Google Cast. للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة منتجات Google Cast.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.