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دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED

49PUT5801/56
  • دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED
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    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED

    49PUT5801/56

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED

    يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED

    يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED

    يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED

    يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل دقة 4K Ultra HD

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      مع Pixel Plus Ultra HD

      • 123 سم (49 بوصة)
      • دقة 4K Ultra HD، تلفزيون LED
      • DVB-T/T2
      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.

      أربعة إدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      أربعة إدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      يحسّن Picture Performance Index كل عنصر مشاهدة

      يحسّن Picture Performance Index كل عنصر مشاهدة

      يجمع Picture Performance Index بين تقنية الشاشة من Philips ومحركات معالجة الصور المتطورة، لتحسين عناصر التلقي: الدقة والحركة والتباين واللون. بغض النظر عن المصدر، ستستمتع دائمًا بصور نقية جدًا مع تفاصيل وعمق مذهل، وتدرجات اللون الأسود الأعمق، وتدرجات اللون الأبيض الأكثر سطوعًا، وأزهى الألوان، بالإضافة إلى تدرجات شبيهة بالألوان الطبيعية في كل مرة.

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      اكتشف صورًا بدقة Ultra HD مع Pixel Plus Ultra HD

      اختبر حدّة 4K Ultra HD مع محرّك Pixel Plus Ultra HD من Philips. فهو يحسّن جودة الصورة لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. استمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق في كل مرة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        123  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        49  بوصة
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        السطوع
        330  cd/m²
        تحسين الصورة
        Pixel Plus Ultra HD

      • التفاعل الذكي

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 4.3
        • 16:9

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        وظيفة ضبط مستوى الصوت تلقائيًا

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        عدد USB
        2
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • دخل الصوت يسار/يمين
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.AAS
        • ‎.SRT
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • MPEG1 L1/2
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1/2
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI3/4
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 30 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < = 0,5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        175  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        744  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1210  ملليمترًا
        تعيين العمق
        81  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        639  ملليمترًا
        تعيين العرض
        733  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        258  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        696  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        733  ملليمترًا
        وزن المنتج
        9.5  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        10  كلغ
        الوزن مع التغليف
        13.5  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        200 x‏ 300 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.