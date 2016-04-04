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تم إيقافه
49PFT6100/56
دقة Full HD، Smart LED TV رفيع
التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل: Smart LED TV رفيع 6100 series من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك.
123 سم (49 بوصة)
Full HD، LED TV
DVB-T/T2/C
استخدم التلفزيون كجهاز عرض. ما عليك سوى الاتصال باستخدام كبل VGA لتصبح جاهزًا.
يجمع معدل الحركة المثالية تقنية الشاشة من Philips وتقنيات معالجة الفيديو المتقدّمة لتحسين جودة كل إطار صورة. سواء أكنت من عشاق الألعاب أم الأحداث الرياضية السريعة أم الأفلام المشوّقة، فستختبر تجربة رائعة من حيث دقة الصور المتحرّكة وسلاستها.
تتضّمن أجهزة التلفزيون التقليدية إطارًا خارجيًا يلتفّ حول التلفزيون مثل إطار الصورة. أما الإطار الخارجي الرفيع جدًا الذي نقدّمه فيتميّز بتصميم عصري ورفيع، للاستمتاع بصور أكثر.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.