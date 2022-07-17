جاهز للألعاب على أي وحدة تحكّم.

إن تلفزيون Philips رائع للألعاب. عند تشغيل وحدة التحكّم بالألعاب، يقوم التلفزيون بالتبديل تلقائيًا إلى إعداد يتميّز بمعدل تأخير منخفض جدًا، لضمان استجابة عالية أثناء اللعب ورسوميات سلسة ومذهلة. يتم دعم كل من HDMI 2.1 ومعدل التحديث المتغير (VRR). أما وضع الألعاب فيملأ غرفتك بأجواء حماسية.