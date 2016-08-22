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6800 series4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV™‎

43PUT6801/56

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

يتميّز 6800 Series من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فهو مركّب على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك Android TV الاستمتاع بخيارات ترفيه غير محدودة تقريبًا

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دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

  • 108 سم (43 بوصة)

  • 4K Ultra HD، ‏LED TV

  • DVB-T/T2

4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.

ألعال سحابية: ألعاب عالية الجودة تناسب كل الأعمار

تقدّم ميزة الألعاب السحابية مجموعة واسعة من الألعاب العالية الجودة عبر الإنترنت التي تناسب كل الأعمار، والأذواق ومستويات اللعب. ما عليك سوى اختيار لعبة تشغيلها على التلفزيون!

Google Play™‎: نافذتك إلى عالم من المرح

يقدّم Google Play™‎ مجموعة غنية من الألعاب العالية الجودة التي تناسب كل الأعمار. فقد تم تحسين هذه الألعاب للاستخدام على التلفزيون وهي تتميّز بمظهر رائع تمامًا مثل محتواها. ولا حاجة إلى وحدة تحكّم أخرى بالألعاب، إذ يمكنك التنقّل عبر الألعاب وتشغيلها بسهولة بواسطة وحدة تحكّم بالألعاب بمنفذ USB عام.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  3. نحيطك علمًا أنه يمكن دعم وظيفة Netflix HDR في التلفزيون حاليًا عبر HDMI وUSB فقط. أما بث Netflix HDR عبر الإنترنت/DLNA فسيصبح متوفراً بالكامل عبر دفع برنامج IP.